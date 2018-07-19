В бюджете нет денег на индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин, «
«Мы исходим из того, что сейчас ресурсов для этого необходимого нет. Это порядка 250 млрд в год дополнительных средств», — сказал Топилин на заседании Госдумы, на котором депутаты
При этом министр подчеркнул, что после того, как работающий пенсионер прекращает трудиться, «он все предыдущие индексации получает».
Напомним, индексацию выплат для работающих пенсионеров приостановили в 2016-м.