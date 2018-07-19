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13:52, 19 июля 2018 192
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В бюджете нет денег на индексацию пенсий работающим пенсионерам — министр труда

В бюджете нет денег на индексацию пенсий работающим пенсионерам — министр труда

Фото: Pixabay.com

В бюджете нет денег на индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин, «Интерфакс».

«Мы исходим из того, что сейчас ресурсов для этого необходимого нет. Это порядка 250 млрд в год дополнительных средств», — сказал Топилин на заседании Госдумы, на котором депутаты поддержали в первом чтении закон о повышении пенсионного возраста.

При этом министр подчеркнул, что после того, как работающий пенсионер прекращает трудиться, «он все предыдущие индексации получает».

Напомним, индексацию выплат для работающих пенсионеров приостановили в 2016-м.


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