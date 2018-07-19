Тяжелая техника приступила к сносу «Зимней вишни»

Тяжелая техника приступила к сносу ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где в конце марта произошел пожар, на котором погибли 60 человек, передает «
Местные власти считают, что здание необходимо снести, поскольку оно всегда «будет ассоциироваться с гибелью ни в чем не повинных людей». Кроме того, объект непригоден к эксплутации: сгорели основные несущие конструкции.
Демонтаж разделят на два этапа: сначала тяжелая техника вывезет металлические, а потом и железобетонные конструкции. На месте «Зимней вишни» планируют создать рекреационную зону.
Напомним, пожар, в котором погибли 60 человек, в том числе 37 детей, произошел 25 марта. Огонь распространился на верхнем этаже, где были кинозалы. В результате многие люди оказались заблокированными и не смогли покинуть помещение. После трагедии по всей стране начались массовые проверки пожарной безопасности торговых центров.
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