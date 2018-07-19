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17:28, 19 июля 2018 371

Специалисты «Рязаньэнерго» перестроили электроустановки для строительства развязки на М-5

Специалисты «Рязаньэнерго» перестроили электроустановки для строительства развязки на М-5

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» перестроил электроустановки на 189 километре трассы М-5 для строительства дорожной развязки. Сейчас специалисты завершают переустройство воздушных линий электропередачи (ВЛ) 110кВ «Ямская-Вожа», «НРТЭЦ-Факел» и трех ВЛ 10кВ, отходящих от подстанции 110/10кВ «Окружная».

«Социально значимый инвестиционный проект реализовали всего за три месяца. За этот период специалисты „Рязаньэнерго“ ввели в эксплуатацию почти 3,5 км ВЛ, проложили 407 метров кабельной линии, установили 5 опор ВЛ110кВ и 52 опоры ВЛ 10кВ, а также комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ мощностью 63кВА», — рассказали в пресс-службе филиала.

Дорога на трассе М-5 в районе Михайловского шоссе будет четырехполосной. Здесь построят три моста, путепровод и два крытых надземных перехода рядом с автобусными остановками.

«Выполненные работы по переустройству ВЛ позволят завершить строительство на участке развязки и тем самым снизить транспортную нагрузку в областном центре», — отметили энергетики.


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