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10:12, 19 июля 2018 314

Советника гендиректора «Еламеда» наградили за заслуги перед Отечеством 1

Советника гендиректора «Еламеда» наградили за заслуги перед Отечеством

Советника гендиректора компании «Еламед» Николая Панина наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за «выдающиеся заслуги перед государством и большой вклад в социально-экономическое развитие страны». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Николай Панин возглавлял предприятие с 1984 по 2015 годы. «В это время компания динамично развивалась, осваивая выпуск новых изделий, наращивая производственный и интеллектуальный потенциал, расширяя рынки сбыта, и стала лидером отечественного медицинского приборостроения», — отметили в пресс-службе «Еламеда».

Государственную награду советнику гендиректора вручил глава Касимовского района Валерий Лунин.


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