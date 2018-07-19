Советника гендиректора «Еламеда» наградили за заслуги перед Отечеством

Советника гендиректора компании «Еламед» Николая Панина наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за «выдающиеся заслуги перед государством и большой вклад в социально-экономическое развитие страны». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Николай Панин возглавлял предприятие с 1984 по 2015 годы. «В это время компания динамично развивалась, осваивая выпуск новых изделий, наращивая производственный и интеллектуальный потенциал, расширяя рынки сбыта, и стала лидером отечественного медицинского приборостроения», — отметили в пресс-службе «Еламеда».
Государственную награду советнику гендиректора вручил глава Касимовского района Валерий Лунин.