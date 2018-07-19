Рязанский бензин подешевел еще на 44 копейки. Статистика

Рязанский бензин подешевел еще на 44 копейки. Данные еженедельного мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат».
Средняя стоимость одного литра уменьшилась до 42,25 рублей.
За неделю цена АИ-92 уменьшилась на 50 копеек до 41,14 рублей, а АИ-95 — на 35 копеек до 43,63. Цена на АИ-98 не изменилась — 49,70 рублей.
Литр дизельного топлива за неделю подешевел на две копейки — до 43 рублей 78 копеек.
Регион опустился на 13-е место в ЦФО по стоимости бензина в целом. АИ-92 также упал на 13-е. АИ-95 остался на 12-м месте, АИ-98 — на пятом, дизтопливо — на 12-м.