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12:33, 19 июля 2018 723
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Путин утвердил звание «Заслуженного журналиста России»

Путин утвердил звание «Заслуженного журналиста России»

Фото: Pixabay.com

Владимир Путин утвердил звание «Заслуженного журналиста России». Указ опубликова на сайте Кремля в четверг, 19 июля.

Звание будут присваивать работникам СМИ за «формирование у людей социальной ответственности и гражданской позиции», «объективное освещение событий», «создание авторского стиля», повышение в обществе авторитета отечественной журналистики" и другие личные заслуги.

Чтобы претендовать на почетное звание, нужно отработать в СМИ не менее 20 лет, а также иметь отраслевые государственные награды и награды Союза журналистов России.

«Профессия журналиста интересная, очень важная, сложная, и, как это ни печально, подчас опасная, но очень нужная», — приводит слова президента агентство «ТАСС».


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