Владимир Путин утвердил звание «Заслуженного журналиста России». Указ опубликова на
Звание будут присваивать работникам СМИ за «формирование у людей социальной ответственности и гражданской позиции», «объективное освещение событий», «создание авторского стиля», повышение в обществе авторитета отечественной журналистики" и другие личные заслуги.
Чтобы претендовать на почетное звание, нужно отработать в СМИ не менее 20 лет, а также иметь отраслевые государственные награды и награды Союза журналистов России.
«Профессия журналиста интересная, очень важная, сложная, и, как это ни печально, подчас опасная, но очень нужная», — приводит слова президента агентство «