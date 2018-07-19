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16:19, 19 июля 2018 863
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Природоохранная прокуратура проверит предприятия, которые могут загрязнять воздух в Рязани

Природоохранная прокуратура проверит предприятия, которые могут загрязнять воздух в Рязани

Природоохранная прокуратура проверит предприятия, которые могут загрязнять воздух в Рязани. Об этом говорится в ответе регионального минприроды на странице губернатора Николая Любимова «ВКонтакте».

В начале июля стационарный пост министерства на улице Новоселов, 26/17 выявил превышение сероводорода в воздухе микрорайона Дашково-Песочня.

Из-за участившихся нарушений сотрудники отдела регионального эконадзора проанализировали данные за последние три года и направили в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру заявления о проведении внеплановых проверок семи предприятий Южного промузла.

Кроме того, информацию о превышениях направили в Росприроднадзор, Роспотребнадзор и мэрию.


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