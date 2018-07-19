Поклонская оказалась единственным депутатом «Единой России», проголосовавшим против пенсионной реформы

Наталья Поклонская оказалась единственным депутатом Госдумы от «Единой России», проголосовавшим против
«Ранее я говорила, как буду голосовать по этому вопросу (писала, что против — ИФ). Парламент — то место, где мы обсуждаем вопросы. И фракция „Единая Россия“ дает возможность принимать решение демократично», — написала Поклонская в своем телеграм-канале. При этом она подчеркнула, что ко второму чтению готовит поправки.
В «Единой России» заявили, что намерены разобраться, почему Поклонская не поддержала консолидированное голосование.