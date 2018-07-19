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15:44, 19 июля 2018 1 877
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Поклонская оказалась единственным депутатом «Единой России», проголосовавшим против пенсионной реформы 1

Поклонская оказалась единственным депутатом «Единой России», проголосовавшим против пенсионной реформы

Наталья Поклонская оказалась единственным депутатом Госдумы от «Единой России», проголосовавшим против принятия в первом чтении законопроекта о повышении пенсионного возраста. Остальные депутаты-единороссы — 328 были за, восемь членов фракции в голосовании не участвовали, передает «Интерфакс».

«Ранее я говорила, как буду голосовать по этому вопросу (писала, что против — ИФ). Парламент — то место, где мы обсуждаем вопросы. И фракция „Единая Россия“ дает возможность принимать решение демократично», — написала Поклонская в своем телеграм-канале. При этом она подчеркнула, что ко второму чтению готовит поправки.

В «Единой России» заявили, что намерены разобраться, почему Поклонская не поддержала консолидированное голосование.


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