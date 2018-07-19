Любимов понадеялся на появление в Рязани кафе с грибным меню

Глава региона Николай Любимов выразил надежду на появление в Рязани кафе с грибным меню. Об этом губернатор заявил во время чествования работников торговли в четверг, 19 июля.
Любимов отметил, что рязанские рестораны скоро будут принимать иностранные делегации на Форуме древних городов, и заявил, что в Рязани должен появиться ресторан с грибным меню.
«У нас в Рязани грибы с глазами», — сказал он.
Помимо общепита он обратил внимание на развитие программы «Забота».
«Ее участниками сегодня являются 250 ритейлеров, которые дают скидки на продукты, на услуги парикмахерских, химчисток, ателье, аптек», — сказал Любимов.
Губернатор поздравил рязанцев и вручил им награды «За усердие», «240 лет Рязанской губернии» и памятный знак «Благодарность земли Рязанской», а также подарки и цветы.
Встреча прошла за столами, сервированными продуктами, произведенными в регионе.