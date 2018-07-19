Годовая инфляция в Рязанской области снизилась в июне до 2,8%

В июне текущего года годовая инфляция в Рязанской области уменьшилась до 2,8% (в мае — 3,3%), что ниже показателя по Центральному федеральному округу (2,9%). Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Банка России по ЦФО.
Причиной замедления стало снижение цен на продовольственные товары, которые в июне подешевели на 0,7% в годовом исчислении (против подорожания на 0,3% в мае). Также последний год в области подешевели овощи (картофель, огурцы, помидоры, капуста белокочанная), макаронные и крупяные изделия (вермишель, горох и фасоль, крупы гречневая, манная, овсяная и перловая).
Это связано с большим предложением продукции на областном рынке, в том числе с поступлением овощей открытого грунта нового урожая, а также с эффектом «высокой базы» минувшего года (относительно картофеля и капусты).
При этом тарифы на услуги в июне увеличились на 6,4% (в мае текущего года — на 6,8%). Также замедление инфляции отметили в сфере бытовых услуг, услугам в области туризма и связи. Ситуация по непродовольственным товарам в июне осталась прежней. (рост на 4,9%)