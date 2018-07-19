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10:35, 19 июля 2018 238
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Годовая инфляция в Рязанской области снизилась в июне до 2,8%

Годовая инфляция в Рязанской области снизилась в июне до 2,8%

Фото: Pixabay.com

В июне текущего года годовая инфляция в Рязанской области уменьшилась до 2,8% (в мае — 3,3%), что ниже показателя по Центральному федеральному округу (2,9%). Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Банка России по ЦФО.

Причиной замедления стало снижение цен на продовольственные товары, которые в июне подешевели на 0,7% в годовом исчислении (против подорожания на 0,3% в мае). Также последний год в области подешевели овощи (картофель, огурцы, помидоры, капуста белокочанная), макаронные и крупяные изделия (вермишель, горох и фасоль, крупы гречневая, манная, овсяная и перловая).

Это связано с большим предложением продукции на областном рынке, в том числе с поступлением овощей открытого грунта нового урожая, а также с эффектом «высокой базы» минувшего года (относительно картофеля и капусты).

При этом тарифы на услуги в июне увеличились на 6,4% (в мае текущего года — на 6,8%). Также замедление инфляции отметили в сфере бытовых услуг, услугам в области туризма и связи. Ситуация по непродовольственным товарам в июне осталась прежней. (рост на 4,9%)


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