Госдума в первом чтении одобрила законопроект о повышении пенсионного возраста

Госдума в первом чтении приняла законопроект правительства о поэтапном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Законопроект поддержала только фракция «Единая Россия». КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» не согласились с реформой, пишет « Ведомости ».

Согласно нововведениям, пенсионный возраст для женщин увеличат с 55 до 63 лет к 2034 году, для мужчин — с 60 до 65 лет к 2028 году.

По словам главы Минтруда Максима Топилина, реформа позволит проиндексировать пенсии более чем в два раза по сравнению с инфляцией за всю историю России.

С 2019 года пенсии будут повышать на 1000 рублей (индексации на 7% при прогнозе инфляции на 2019 год менее 4%). К 2024 году средний размер пенсии по старости составит 20 000 руб.

Топилин также объяснил, что Россия принимает решение о повышении пенсионного возраста ради повышения уровня пенсий, а не из-за нехватки средств, как это происходит в западных странах.

Глава Минтруда напомнил, что женщины с трудовым стажем от 40 лет и мужчины, проработавшие 45 лет и более, смогут выйти на пенсию на два года раньше. Также досрочно выйти на пенсию смогутработники вредных и опасных производств, женщины с пятью и более детьми, инвалиды, чернобыльцы и некоторые другие категории.