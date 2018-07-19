Глава рязанского минтранса проверил ремонт дорог в Пронске

Министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области проверил отремонтированный участок дороги на улице Юбилейной в Пронске. Об этом пишет ИД «
По пути к этому участку путь Савичеву и представителю «Автодора» преградили дорожные раскопки на улице Плотно-Пушкарской. Проезд там затруднен из-за вырытого котлована.
На пронских дорогах министра сопровождал глава местного поселения Виктор Радько и начальник районного отдела капстроительства Наталья Парш.
Областной комиссии во главе с Савичевым не понравились обочины: они узкие и отсыпаны крупным щебнем.
Принять 2,7-километровый участок смогут только после устранения замечаний.
Министра спросили о ремонте областной дороге, которая идет через Пронск, в частности по улице Плотно-Пушкарской.
«Когда-то он непременно будет! Пока о конкретных сроках речь не идет. Пронску и так уделяется много внимания в плане дорожного строительства, — ответил Савичев.- Эта дорога требует капитального ремонта. Пока же капитально ремонтируется тот участок, где дорога вспучилась, да плюс еще ямочный ремонт».
Также он рассказал про окружную дорогу, которую планируют построить за улицей Скородня с выходом на Погореловку, минуя Пронск.
«В перспективных планах развития области до 2030 года, она есть. Но пока это только стратегия», — сказал министр.
Савичев порекомендовал местным властям запретить проезд большегрузов на Юбилейной.