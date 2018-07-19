Эксперты назвали топ-10 самых «мужских» марок автомобилей

«Автостат» провел опрос автовладельцев, по результатам которого установили марки машин с наибольшей долей владельцев-мужчин. Результаты опубликовали на
Самой «мужской» маркой автомобиля оказалась Subaru, у которой 95,1% владельцев — мужчины и лишь 4,9% - женщины.
На втором месте рейтинга оказался Jeep (94,6%), от которого немного отстает Toyota (94,2%).
Тройку замыкает Toyota (94,2%), далее следуют Infiniti (93,4%), Honda (92,9%).
Также в топ-10 самых «мужских» попали УАЗ (92,4%), Lexus (92,2%), Mitsubishi (92%), Mercedes-Benz (91,4%) и Volvo (91,3%).
Во время исследования обработали более 180 тысяч анкет респондентов в возрасте от 18 до 65 лет. Опросы проходили с 2015 до 2018 года.