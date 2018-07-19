Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:51, 19 июля 2018 849
 0    0

Эксперты назвали топ-10 самых «мужских» марок автомобилей

Эксперты назвали топ-10 самых «мужских» марок автомобилей

«Автостат» провел опрос автовладельцев, по результатам которого установили марки машин с наибольшей долей владельцев-мужчин. Результаты опубликовали на сайте агентства.

Самой «мужской» маркой автомобиля оказалась Subaru, у которой 95,1% владельцев — мужчины и лишь 4,9% - женщины.

На втором месте рейтинга оказался Jeep (94,6%), от которого немного отстает Toyota (94,2%).

Тройку замыкает Toyota (94,2%), далее следуют Infiniti (93,4%), Honda (92,9%).

Также в топ-10 самых «мужских» попали УАЗ (92,4%), Lexus (92,2%), Mitsubishi (92%), Mercedes-Benz (91,4%) и Volvo (91,3%).

Во время исследования обработали более 180 тысяч анкет респондентов в возрасте от 18 до 65 лет. Опросы проходили с 2015 до 2018 года.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
14:05, 19 июля 2018
Любимов понадеялся на появление в Рязани кафе с грибным меню
12:51, 19 июля 2018
Эксперты назвали топ-10 самых «мужских» марок автомобилей
10:35, 19 июля 2018
Годовая инфляция в Рязанской области снизилась в июне до 2,8%
10:02, 19 июля 2018
В России предложили разрешить увольнение сотрудников из-за утраты доверия 3
8:54, 19 июля 2018
Пять стран присоединились к санкциям Евросоюза против Крыма
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Активный отдых, уха и песни у костра. В загородной «Школе 360» прошел семейный праздник

Активный отдых, уха и песни у костра. В загородной «Школе 360» прошел семейный праздник

Будущие ученики и их родители с радостью отнеслись к идее проведения праздника на свежем воздухе.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:06, 9 июля 2018 28 463
После матча Россия-Хорватия на Почтовой подрались болельщики. Видео 2
17:01, 10 июля 2018 21 571
В Рязани началась реконструкция площади Ленина. Фото 1
20:40, 15 июля 2018 20 772
Pussy Riot выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу. Видео 1
20:22, 14 июля 2018 15 771
У ТРЦ «М5 Молл» «пятнадцатая» влетела в столб. Фото и видео
19:54, 15 июля 2018 15 393
Франция во второй раз в истории победила в чемпионате мира по футболу
Все новости
Форум