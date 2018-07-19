Экс-глава кемеровского МЧС пытался помешать следствию по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Экс-глава ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов пытался помешать следствию по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Об этом на суде заявил представитель СКР, передает «
«Установлены попытки скрыть и уничтожить информацию. В частности, обвиняемый давал приказы об уничтожении бухгалтерской базы. Кроме того, выявлены несоответствия действительности сведений об описании пожара», — заявил представитель следствия.
Он также попросил суд оставить Мамонтова под стражей до 25 сентября.
Напомним, пожар, в котором погибли 60 человек, в том числе 37 детей, произошел 25 марта. Огонь распространился на верхнем этаже, где были кинозалы. В результате многие люди оказались заблокированными и не смогли покинуть помещение. После трагедии по всей стране начались массовые проверки пожарной безопасности торговых центров.