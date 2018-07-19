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10:52, 19 июля 2018 161
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Экс-глава кемеровского МЧС пытался помешать следствию по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Экс-глава кемеровского МЧС пытался помешать следствию по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Экс-глава ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов пытался помешать следствию по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Об этом на суде заявил представитель СКР, передает «Интерфакс».

«Установлены попытки скрыть и уничтожить информацию. В частности, обвиняемый давал приказы об уничтожении бухгалтерской базы. Кроме того, выявлены несоответствия действительности сведений об описании пожара», — заявил представитель следствия.

Он также попросил суд оставить Мамонтова под стражей до 25 сентября.

Напомним, пожар, в котором погибли 60 человек, в том числе 37 детей, произошел 25 марта. Огонь распространился на верхнем этаже, где были кинозалы. В результате многие люди оказались заблокированными и не смогли покинуть помещение. После трагедии по всей стране начались массовые проверки пожарной безопасности торговых центров.


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