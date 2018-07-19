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22:53, 19 июля 2018 325
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Центробанк впервые выявил поддельные купюры номиналом в две тысячи рублей

Центробанк впервые выявил поддельные купюры номиналом в две тысячи рублей

Центробанк впервые выявил поддельные купюры номиналом в две тысячи рублей. За второй квартал 2018-го таких банкнот выявили 16 штук. При этом поддельных двухсотрублевых купюр не обнаруживали, пишет «Коммерсант».

Отметим, что больше всего в России выявили пятитысячных подделок — более 6,8 тысячи. При этом тысячных подделок нашли более 2,3 тысяч, пятисотрублевых — 168.

Напомним, купюры номиналом в 200 и 2 тысячи представили в октябре 2017-го. На них изобразили космодром Восточный и мост на остров Русский, а также Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям.


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