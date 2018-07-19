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16:25, 19 июля 2018 284

«Барс Премиум» объявил набор в новые студии танца

«Барс Премиум» объявил набор в новые студии танца

Детский центр «Премиум Поколение» проводит набор в новые студии танца.

«Первый кастинг для детей от 3 до 15 лет состоится уже 23 июля — дети и родители смогут встретиться с педагогом Галиной Кобзевой, которая участвовала в третьем сезоне шоу-проекта «Танцы на ТНТ». А 6 августа Галина Кобзева проведет второй кастинг в свой коллектив «Поколение Во! время», — рассказала директор фитнес-центра «Барс Рremium» Елена Черникова.

23 августа под руководством Анастасии Табеевой пройдет кастинг в коллектив «Рremium SТАR» для детей от 3 до 9 лет.

«Кроме того, приглашаем детей от 5 лет в студию современного танца под руководством Константина Петрова, где преподают Нір-нор, House и Breaking», — добавила Черникова.

Начало всех просмотров в 17:00.

Кастинги пройдут в ТЦ «Барс Рremium» по адресу: Московское шоссе, 7. Более подробную информацию можно получить по телефону 779-300.


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