Администрация Ряжского района проверила хозяйства, где практикуются студенты РГАТУ

Администрация Ряжского района проверила два хозяйства: фермера Игоря Сконникова и СПК «Ряжский агроцентр», где проходят практику студотряды агротехнологического университета имени Костычева.
В СПК «Ряжский Агроцентр» находятся три отряда: механизированный, ветеринарный и животноводческий. Студенты осуществляют проверку на мастит, забор крови, занимаются обработкой животных от насекомых, проводят ректальные исследования.
На ферме Игоря Сконникова практиканты также осуществляют забор крови, помогают при лечении и вакцинации. Их работу курируют молодые специалисты хозяйства — недавние выпускники университета.
По словам начальника сельского хозяйства Александра Жукова, работой отрядов довольны. «Наши предприятия всегда создают хорошие условия для студентов, поэтому многие ребята приезжают на практику из года в год и трудоустраиваются в районе по окончании вуза», — отметил он.