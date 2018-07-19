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15:31, 19 июля 2018 121

Администрация Ряжского района проверила хозяйства, где практикуются студенты РГАТУ

Администрация Ряжского района проверила хозяйства, где практикуются студенты РГАТУ

Администрация Ряжского района проверила два хозяйства: фермера Игоря Сконникова и СПК «Ряжский агроцентр», где проходят практику студотряды агротехнологического университета имени Костычева.

В СПК «Ряжский Агроцентр» находятся три отряда: механизированный, ветеринарный и животноводческий. Студенты осуществляют проверку на мастит, забор крови, занимаются обработкой животных от насекомых, проводят ректальные исследования.

На ферме Игоря Сконникова практиканты также осуществляют забор крови, помогают при лечении и вакцинации. Их работу курируют молодые специалисты хозяйства — недавние выпускники университета.

По словам начальника сельского хозяйства Александра Жукова, работой отрядов довольны. «Наши предприятия всегда создают хорошие условия для студентов, поэтому многие ребята приезжают на практику из года в год и трудоустраиваются в районе по окончании вуза», — отметил он.


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