Мэрия прокомментировала информацию о повреждении старинной мостовой на площади Ленина

Администрация Рязани прокомментировала информацию о повреждении старинной мостовой на площади Ленина. В пресс-службе мэрии опровергли слухи о том, что историческую брусчатку вывезли с места «на десяти КамАЗах».
«На сегодняшний день подрядчик работает во взаимодействии и при тесном сотрудничестве с инициативной группой, в которую входят рязанские археологи. В случае, если в ходе проводимых работ будут обнаружены объекты, предположительно представляющие историческую или археологическую ценность, эта информация будет оперативно проверяться ими с тем, чтобы такие объекты были сохранены», — говорится в сообщении.
Также в администрации отметили, что проект реконструкции прошел государственную экспертизу и был разработан «в соответствии с проводимой ранее топосъемкой».
Напомним, ранее директор «Рязанской археологической экспедиции» Василий Конов