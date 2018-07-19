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16:06, 19 июля 2018 1 568
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Мэрия прокомментировала информацию о повреждении старинной мостовой на площади Ленина 1

Мэрия прокомментировала информацию о повреждении старинной мостовой на площади Ленина

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Администрация Рязани прокомментировала информацию о повреждении старинной мостовой на площади Ленина. В пресс-службе мэрии опровергли слухи о том, что историческую брусчатку вывезли с места «на десяти КамАЗах».

«На сегодняшний день подрядчик работает во взаимодействии и при тесном сотрудничестве с инициативной группой, в которую входят рязанские археологи. В случае, если в ходе проводимых работ будут обнаружены объекты, предположительно представляющие историческую или археологическую ценность, эта информация будет оперативно проверяться ими с тем, чтобы такие объекты были сохранены», — говорится в сообщении.

Также в администрации отметили, что проект реконструкции прошел государственную экспертизу и был разработан «в соответствии с проводимой ранее топосъемкой».

Напомним, ранее директор «Рязанской археологической экспедиции» Василий Конов рассказал, что во вторник, 17 июля, в границах прокладки коммуникаций и бордюров на площади Ленина вырыли и разрушили булыжную мостовую. По его словам, сохранят только участок в 20-30 квадратных метров перед памятником.


© RZN.info

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