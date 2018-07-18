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17:13, 18 июля 2018 74
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За первые пять месяцев 2018 года население России сократилось почти на 78 тысяч человек

За первые пять месяцев 2018 года население России сократилось почти на 78 тысяч человек

С января по май 2018 года население России сократилось на 77,8 тысяч человек и составило 146 млн 800 тысяч человек. Такие данные привел Росстат, передает «Интерфакс».

Число новорожденных за год снизилось до 651,1 тысяч человек (679,2 тысяч человек с января по май 2017-го). При этом число умерших в январе-мае текущего года выросло до 798,3 тысяч человек (791 тысяча человек за тот же период 2017-го).

В результате за январь-май 2018 года специалисты зафиксировали естественную убыль населения на 147,2 тыс. человек (против 111,8 тысяч человек в январе-мае 2017 года). Миграционный прирост компенсировал потери только на 47,2%. С января по май 2018-го в Россию переехали 69,5 тысяч человек.


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