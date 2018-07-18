Страховщики назвали пятерку самых угоняемых в России автомобилей

Страховщики рассказали, какие машины в России угоняют чаще всего. Итоги опроса опубликовало «
За первую половину 2018 года самыми угоняемыми стали Hyundai, Kia, Toyota, Nissan и Ford.
Чуть меньшей популярностью у злоумышленников пользовались Renault, Lexus и Mazda, еще меньшей — Audi, Mitsubishi, BMW, Peugeot, Volkswagen, Land Rover, Infiniti, Jaguar, а также ВАЗ, ГАЗ и УАЗ.
Представители страховых компаний пояснили, что автомобили более дешевого класса угоняют для того, чтобы разобрать и продать на запчасти, а машины подороже перепродают в другие регионы и страны.