Сотрудники «Рязаньэнерго» напомнили о смертельной опасности электричества

Сотрудники филиала «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» предупредили жителей области о необходимости соблюдать правила эксплуатации электроприборов и безопасного поведения вблизи энергообъектов.

«Электроэнергия является неотъемлемой частью жизни каждого человека, которая делает существование проще и комфортнее. Однако при не соблюдении определенных правил эксплуатации электричества или работа с неисправными электроприборами может привести к порче имущества или возникновению угрозы жизни и здоровью человека», — отметили в пресс-службе филиала.

По словам главного инженера «Рязаньэнерго» Андрея Латышонка, возгорания неисправной электропроводки — одна из самых частых причин пожаров в частном секторе.

О причинах пожаров

«Огонь легко может перекинуться на соседние здания и строения. Очень важно, чтобы обслуживание внутридомовых электрических сетей производилось специалистами, компетентными в этом вопросе и несущими ответственность за свою деятельность. В свою очередь, сотрудники „Рязаньэнерго“ незамедлительно прибывают к месту возгорания для обесточения электроустановки, питающей горящее строение», — рассказал Латышонок.

Энергетики также предупредили: чтобы не подвергать себя смертельному риску, важно соблюдать границы охранных зон воздушных и кабельных линий электропередачи, которые могут проходить неподалеку от жилых домов.

Об охранных зонах

Охранные зоны — это расстояния от крайних проводов по обе стороны от линии электропередачи. Для воздушных линий напряжением 0,4 кВ они составляют 2 метра, напряжением 6-10 кВ — 10 метров, 35 кВ — 15 метров, 110 кВ — 20 метров. Для кабельных линий — 1 метр по обе стороны линии.

«В охранной зоне ЛЭП категорически запрещено строить дачи, бани, гаражи, делать пристройки к домам и разбивать огороды. Любые строительные, земляные, погрузочно-разгрузочные работы вблизи ЛЭП обязательно должны быть согласованы с энергетиками. Перед проведением ремонта, при котором планируется работать в непосредственной близости от проводов ввода в дом, необходимо обратиться в район электрических сетей (РЭС), который обслуживает населенный пункт, для получения квалифицированной помощи от энергетиков», — сообщили в пресс-службе.

Сотрудники «Рязаньэнерго» также попросили родителей не допускать, чтобы их дети играли около ЛЭП и трансформаторных подстанций.

Обо всех замеченных повреждениях электроустановок, линий электропередачи или нарушениях охранных зон следует сообщать по единому бесплатному номеру Контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 8-800-100-33-00 или в производственные отделения и районные подразделения филиала «Рязаньэнерго».