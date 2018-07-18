«Самообороне нас не обучают». Рязанский врач рассказал подробности нападения пьяного пациента

Врач-травматолог рязанского ЭТЦ Михаил Царев рассказал о нападении на него пьяного пациента. Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 июля.

Мужчину с травмой переносицы доставила скорая. По словам врача, он не жаловался, а «нес бред с медицинской точки зрения». Царев отметил, что такими ранами занимается ЛОР-травмпункт, врач предложил фельдшеру скорой перевезти пациента в специализированное учреждение.

«Скорее всего именно это послужило поводом для нападения на меня, когда я отвлекся от больного и повернулся к нему спиной. В это время меня окрикнула медсестра и я краем глаза увидел, что пациент бежит на меня с кулаками и пытается ударить в голову. Я увернулся и получил удар в спину и шею», — рассказал врач.

Напавшего он зафиксировал на полу по приезда наряда полиции. Когда стражи порядка прибыли на место, травматолог оказал буйному пациенту первую помощь: наложил на голову кровоостанавливающую повязку.

«На следующий день мое самочувствие ухудшилось, я почувствовал сильную боль в шее, не мог поворачивать голову. Обратился в травмпункт с жалобой на эту боль», — отметил травматолог.

Михаил Царев работает в ЭТЦ около трех лет. По его словам, такие инциденты иногда случаются из-за специфики работы. При этом врач отметил, что самообороне врачей не обучают, а справиться с нападавшим ему помог прилив адреналина.