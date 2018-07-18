Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего в Свердловской области мужчины

Рязанцев попросили помочь в поисках 43-летнего Арсения Запорожца, пропавшего в Свердловской области. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».
О мужчине ничего неизвестно с 1 июля.
Приметы: рост 167 см, телосложение худощавое, каштановый цвет волос, короткая стрижка, серо-голубой цвет глаз. Особые приметы: проколото левое ухо. Одежда: ярко-синяя майка, светло-серые джинсы, кроссовки. С собой: ярко-голубой небольшой вытянутый рюкзак.
Всех, кому что-либо известно о мужчине, попросили позвонить по номеру телефона 8-800-700-54-52 или 112.