Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:46, 18 июля 2018 706
 0    0

«Праздник двора» на улице Зубковой прошел под дождем. Фото

«Праздник двора» на улице Зубковой прошел под дождем. Фото

Фото: Администрация Рязани

Во вторник, 17 июля, на спортплощадке в районе дома №30-б по улице Зубковой прошел «Праздник двора». Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Собравшихся приветствовали префект Октябрьского района Александр Селиванов, депутат гордумы Светлана Попова, представители горадминистрации.

«Очень радостно, что несмотря на дождливую погоду столько рязанцев сегодня пришло на праздник двора, — отметила Светлана Попова. — Традиции, включающие в себя понятие добрососедства — очень близки нам. И благодаря таким вот мероприятиям между жителями завязываются теплые, дружеские взаимоотношения».

Праздник посетили более 100 жителей близлежащих домов.

Для детей и взрослых организовали концертную и развлекательную программы с конкурсами и призами. Также желающие могли поучаствовать в спортивных играх и попробовать силы по дартсу и стритболу.

Всего в рязанских дворах планируют провести более 60 праздников. В рамках мероприятий пройдут Дни соседей и кинопоказы под открытым небом.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:48, 18 июля 2018
На проезде Речников обустроят спортплощадку
15:34, 18 июля 2018
Сотрудники «Рязаньэнерго» напомнили о смертельной опасности электричества
15:32, 18 июля 2018
В Рязани рассмотрят дело о растрате «Автоколонны №1310»
14:59, 18 июля 2018
Акинфеев и Дзюба стали лучшими игроками ЧМ-2018 по мнению россиян
14:46, 18 июля 2018
«Праздник двора» на улице Зубковой прошел под дождем. Фото
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Активный отдых, уха и песни у костра. В загородной «Школе 360» прошел семейный праздник

Активный отдых, уха и песни у костра. В загородной «Школе 360» прошел семейный праздник

Будущие ученики и их родители с радостью отнеслись к идее проведения праздника на свежем воздухе.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:06, 9 июля 2018 28 334
После матча Россия-Хорватия на Почтовой подрались болельщики. Видео 2
17:01, 10 июля 2018 21 032
В Рязани началась реконструкция площади Ленина. Фото 1
20:40, 15 июля 2018 20 250
Pussy Riot выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу. Видео
13:57, 5 июля 2018 16 971
Владельцы зверинца на окраине Рязани показали условия содержания животных. Фото 4
20:22, 14 июля 2018 15 555
У ТРЦ «М5 Молл» «пятнадцатая» влетела в столб. Фото и видео
Все новости
Голосования

Следили ли вы за выступлением сборной России на чемпионате мира по футболу?

Окончание опроса: 18.07.2018
Архив голосований
Форум