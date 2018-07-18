«Праздник двора» на улице Зубковой прошел под дождем. Фото

Во вторник, 17 июля, на спортплощадке в районе дома №30-б по улице Зубковой прошел «Праздник двора». Об этом сообщил
Собравшихся приветствовали префект Октябрьского района Александр Селиванов, депутат гордумы Светлана Попова, представители горадминистрации.
«Очень радостно, что несмотря на дождливую погоду столько рязанцев сегодня пришло на праздник двора, — отметила Светлана Попова. — Традиции, включающие в себя понятие добрососедства — очень близки нам. И благодаря таким вот мероприятиям между жителями завязываются теплые, дружеские взаимоотношения».
Праздник посетили более 100 жителей близлежащих домов.
Для детей и взрослых организовали концертную и развлекательную программы с конкурсами и призами. Также желающие могли поучаствовать в спортивных играх и попробовать силы по дартсу и стритболу.
Всего в рязанских дворах планируют провести более 60 праздников. В рамках мероприятий пройдут Дни соседей и кинопоказы под открытым небом.