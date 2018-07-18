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15:54, 18 июля 2018 868
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Следком возбудил уголовное дело по факту отравления рязанских школьников в поезде

Следком возбудил уголовное дело по факту отравления рязанских школьников в поезде

Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления детей из Рязани в поезде Москва-Кисловодск. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на помощника руководителя управления Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елену Марковскую.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей“) по факту пищевого отравления детей, следовавших в поезде сообщением Москва-Кисловодск. Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказала Марковская.

Как установило следствие, группа из 296 школьников в возрасте 12-14 лет ехала в поезде от станции «Рязань» до станции «Ростов» Северо-Кавказской железной дороги в детский оздоровительный лагерь.

Вечером в субботу, 14 июля, после ужина в вагоне-ресторане дети почувствовали тошноту. Признаки отравления зафиксировали у 52 детей.

В Ростове-на-Дону их осмотрели медики, одного из отравившихся госпитализировали. Состояние остальных оценили как удовлетворительное, поэтому их направили дальше в оздоровительный лагерь.

Ранее выяснилось, что дети отравились в вагоне-ресторане.


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