Следком возбудил уголовное дело по факту отравления рязанских школьников в поезде

Следователи возбудили уголовное дело после массового
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей“) по факту пищевого отравления детей, следовавших в поезде сообщением Москва-Кисловодск. Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказала Марковская.
Как установило следствие, группа из 296 школьников в возрасте 12-14 лет ехала в поезде от станции «Рязань» до станции «Ростов» Северо-Кавказской железной дороги в детский оздоровительный лагерь.
Вечером в субботу, 14 июля, после ужина в вагоне-ресторане дети почувствовали тошноту. Признаки отравления зафиксировали у 52 детей.
В Ростове-на-Дону их осмотрели медики, одного из отравившихся госпитализировали. Состояние остальных оценили как удовлетворительное, поэтому их направили дальше в оздоровительный лагерь.
Ранее выяснилось, что дети