На здании начала двадцатого века в Рязани установят мемориальную доску

На здании, построенном в Рязани в 1901 году, установят мемориальную табличку. Этот вопрос рассмотрели на заседании комитета по вопросам соцсферы гордумы.
Доску предложили расположить на фасаде дома №30/26 по Первомайскому проспекту. На ней напишут: «Дом — памятник архитектуры начала ХХ века. Построен в 1901 году Феодотом Игнатьевичем Масленниковым, купцом II гильдии, гласным рязанской городской думы, Почетным гражданином города Рязани».
Кроме того, члены комитета поддержали установку информационной доски на стене Лазаревского кладбища. На этой табличке напишут: «С 27 ноября 1941 г. по 2 января 1942 г. Рязань находилась на осадном положении. Для подготовки города к уличным боям было сооружено несколько линий обороны. На этом месте располагалась огневая позиция».
Вопросы об установке памятных знаков рассмотрят на ближайшем заседании думы.