На проезде Речников обустроят спортплощадку

Во дворе дома №1-в на проезде Речников до конца лета обустроят спортивную площадку. В среду, 18 июля, местные жители встретились с активистами ТОС и представителями компании-подрядчика ООО «Атрикс 62».
Здесь планируют установить пять тренажеров для взрослых, теннисный стол, лавочки и урны. По словам директора компании Ольги Агафоновой, изготовление материала займет около двух недель.
Местное ЖЭУ укрепит столбы, поменяет бортики и покрытие у хоккейной коробки, а подрядчик огородит ее сеткой.
Председатель комитета ТОС Нина Прохорова попросила Ольгу Агафонову «не спешить и делать все качественно».
Работы проведут в рамках программы местных инициатив.