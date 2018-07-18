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11:09, 18 июля 2018 358
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На предприятии «Русагро» в Белгородской области зафиксировали вирус чумы свиней

На предприятии «Русагро» в Белгородской области зафиксировали вирус чумы свиней

«Русагро» обнаружила вирус АЧС на своем предприятии в Белгородской области. В ближайшее время всех животных, размещенных на площадке, уничтожат, а само предприятие очистят, передает ТАСС.

«16 июля 2018 года на одном из шести репродукторов компании в Белгородской области был зафиксирован случай заражения вирусом африканской чумы свиней (АЧС)», — сообщила «Русагро».

Вирус АЧС нашли в репродукторе, предназначенном для производства молодняка. Товарные свиньи там не содержатся.

«Все остальные площадки компании, включая товарные, работают по плану, но переведены на усиленный режим безопасности», — сообщили в организации.

Это второй случай обнаружения АЧС на площадках «Русагро» в Белгородской области. Первый зарегистрировали в сентябре 2017 года.


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