На ЧМ-2018 в России не пустили более трех тысяч иностранных нарушителей

На ЧМ-2018 в России не пустили более трех тысяч иностранцев, нарушавших правила посещения спортивных объектов. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.
«Достаточно сказать, что благодаря взаимодействию с нашими зарубежными коллегами и обмену информацией в РФ на время проведения спортивных соревнований был запрещен въезд более трех тысяч граждан иностранных государств, которые были ранее замечены в правонарушениях на спортивных объектах», — сказал Колокольцев на совещании у президента.
По словам министра, отсутствие этих людей положительно сказались на безопасности турнира. Также глава МВД отметил, что во время мундиаля российская полиция действовала вежливо: к болельщикам, допустившим незначительное нарушения, применяли профилактические меры.