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16:58, 18 июля 2018 187
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Госдума во втором чтении приняла законопроект о повышении НДС

Госдума во втором чтении приняла законопроект о повышении НДС

Госдума во втором чтении приняла законопроект о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС). С января 2019 года размер налога вырастет до 20%, передает РИА «Новости».

Все льготные ставки сохранятся, а также останутся в силе права автопроизводителей получать вычеты на суммы НДС, уплаченные при приобретении товаров, работ и услуг, даже если они приобретались за счет бюджетных субсидий или бюджетных инвестиций.

До 2025 года законопроект продлевает действие нулевой ставки НДС для авиаперевозок в Крым и Севастополь и устанавливает такой же размер налога при перелетах на Дальний Восток.

Также нулевой НДС при авиаперевозках в Калининградскую область предложили применять до 2025 года.

Сейчас внутренние воздушные перевозки облагаются НДС по льготной ставке в 10%, за исключением Крыма и Севастополя. Для них нулевой налог установлен до 1 января 2019 года. В Калининградской области он действует бессрочно.

Законопроект также сохраняет действующий размер взноса на обязательное пенсионное страхование — 22%.

Также предложили оставить ставку взноса в 10% на зарплаты сверх установленной предельной величины.

Действие пониженных тарифов взносов на обязательное пенсионное обеспечение для некоммерческих и благотворительных организаций продлят до 2025 года (20%), обязательное медстрахование и страхование от несчастных случаев (нулевая ставка).


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