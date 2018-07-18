Госдума во втором чтении приняла законопроект о повышении НДС

Госдума во втором чтении приняла законопроект о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС). С января 2019 года размер налога вырастет до 20%, передает РИА «
Все льготные ставки сохранятся, а также останутся в силе права автопроизводителей получать вычеты на суммы НДС, уплаченные при приобретении товаров, работ и услуг, даже если они приобретались за счет бюджетных субсидий или бюджетных инвестиций.
До 2025 года законопроект продлевает действие нулевой ставки НДС для авиаперевозок в Крым и Севастополь и устанавливает такой же размер налога при перелетах на Дальний Восток.
Также нулевой НДС при авиаперевозках в Калининградскую область предложили применять до 2025 года.
Сейчас внутренние воздушные перевозки облагаются НДС по льготной ставке в 10%, за исключением Крыма и Севастополя. Для них нулевой налог установлен до 1 января 2019 года. В Калининградской области он действует бессрочно.
Законопроект также сохраняет действующий размер взноса на обязательное пенсионное страхование — 22%.
Также предложили оставить ставку взноса в 10% на зарплаты сверх установленной предельной величины.
Действие пониженных тарифов взносов на обязательное пенсионное обеспечение для некоммерческих и благотворительных организаций продлят до 2025 года (20%), обязательное медстрахование и страхование от несчастных случаев (нулевая ставка).