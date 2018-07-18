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11:45, 18 июля 2018 576
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Где отдохнуть? Названы самые дешевые авиабилеты на море в августе

Где отдохнуть? Названы самые дешевые авиабилеты на море в августе

Эксперты сервиса путешествий Туту.ру назвали самые дешевые авиабилеты на море для тех, кто собирается вылетать из Москвы с 23 июля по 31 августа. Результаты мониторинга опубликовало «РИА Новости».

Найти недорогие направления в сезон отпусков можно при выборе «правильных дат», отмечают специалисты.

Самый дешевый заграничный перелет — в Бургас (Болгария) и обратно — обойдется путешественникам в 9 621 рубль. За 10 154 рубля и 10 681 рубль можно отправиться на Кипр и в Грецию.

В два раза меньше отдыхающим обойдется перелет по России. До Ростова-на-Дону и обратно в Москву можно добраться меньше чем за пять тысяч, в Калининград и обратно — за 5 157 рублей.


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