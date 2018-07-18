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9:30, 18 июля 2018 63
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Дартс, футбол и баскетбол. Рязанцы проверили свои силы на спортплощадке в центре города

Дартс, футбол и баскетбол. Рязанцы проверили свои силы на спортплощадке в центре города

Фото: Администрация Рязани

Во вторник, 17 июля, на площади Победы организовали большую спортивную площадку. Рязанцы могли ознакомиться здесь с нормативами ГТО и пройти тестирование, сообщила пресс-служба горадминистрации.

На площади установили мини-футбольные ворота и баскетбольную стойку, а также оборудовали зоны для фигурного вождения велосипеда и игры в дартс.

«Рязанцы уже привыкли к тому, что мы организуем такие физкультурно-оздоровительные мероприятия в рамках общегородских праздников, и охотно принимают в них участие, — отметила начальник спортуправления Марина Кащеева. — Сегодня, в будний день, желающих поучаствовать было не так много, тем не менее, первый опыт такого рода работы считаю вполне удачным».


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