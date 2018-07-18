Акинфеев и Дзюба стали лучшими игроками ЧМ-2018 по мнению россиян

Игорь Акинфеев и Артем Дзюба стали лучшими игроками чемпионата мира по футболу 2018 года, по мнению россиян. Результаты опроса на своем
Всего за трансляциями мундиаля следило около 72% россиян. Из них каждый пятый признал лучшим игроком чемпионата Игоря Акинфеева. Вратарь нашей сборной набрал 19% голосов россиян, следом за ним расположился Артем Дзюба, набравший 13% голосов.
За иностранных игроков россияне голосовали реже. Так, Лука Модрич получил поддержку 5% опрошенных, Килиан Мбаппе — 2%, Криштиану Роналду — 1%. По мнению 29% россиян наша сборная показала лучшую игру на домашнем чемпионате. На втором месте расположилась сборная Франции — 23%, на третьем — Хорватия, набравшая 21% голосов.
Более 69% опрошенных россиян не болели ни за какие сборные после вылета нашей команды с чемпионата.
Генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов также заявил, что россияне проявили рекордный интерес к этому чемпионату, а сборная России перевернула отношение к российскому футболу и к себе, продемонстрировав лучшую игру на турнире.
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