Житель Старожилова напал на сотрудника полиции. Об этом сообщил сайт райсуда Рязанской области.
По версии следствия, в июне 2018 года полицейский приехал по вызову к мужчине, который собирался «совершить противоправные действия» по отношению к чужому автомобилю. Злоумышленник был пьян и требовал убрать эту машину от его дома, угрожая ее повредить.
Сотрудник полиции сделал ему замечание, на что тот попытался сорвать регистрационный знак автомобиля. «На неоднократно высказанные требования о прекращении действий он не реагировал», — отметили в сообщении.
В итоге мужчина ударил полицейского в глаз и обхватил его шею руками, пытаясь удержать. Однако они оба упали на землю, и сотрудник полиции остановил схватку, заломив напавшему руку за спину.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ.