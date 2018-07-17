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22:15, 17 июля 2018 197
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Житель Старожилова напал на сотрудника полиции

Житель Старожилова напал на сотрудника полиции

Житель Старожилова напал на сотрудника полиции. Об этом сообщил сайт райсуда Рязанской области.

По версии следствия, в июне 2018 года полицейский приехал по вызову к мужчине, который собирался «совершить противоправные действия» по отношению к чужому автомобилю. Злоумышленник был пьян и требовал убрать эту машину от его дома, угрожая ее повредить.

Сотрудник полиции сделал ему замечание, на что тот попытался сорвать регистрационный знак автомобиля. «На неоднократно высказанные требования о прекращении действий он не реагировал», — отметили в сообщении.

В итоге мужчина ударил полицейского в глаз и обхватил его шею руками, пытаясь удержать. Однако они оба упали на землю, и сотрудник полиции остановил схватку, заломив напавшему руку за спину.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ.


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