В среду в нескольких домах в Недостоеве отключат воду

В среду, 17 июля, в нескольких домах в Недостоеве отключат воду. Об этом сообщил
С 9:00 до 14:00 водоснабжения не будет по адресам: улица Сельских Строителей, дома №№ 4-г, 4-ж, 4-з, 5-в, 6, 6 корпус 2, 6 корпус 3.
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В среду, 17 июля, в нескольких домах в Недостоеве отключат воду. Об этом сообщил
С 9:00 до 14:00 водоснабжения не будет по адресам: улица Сельских Строителей, дома №№ 4-г, 4-ж, 4-з, 5-в, 6, 6 корпус 2, 6 корпус 3.
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