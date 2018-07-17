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21:29, 17 июля 2018 95
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В среду в нескольких домах в Недостоеве отключат воду

В среду в нескольких домах в Недостоеве отключат воду

В среду, 17 июля, в нескольких домах в Недостоеве отключат воду. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

С 9:00 до 14:00 водоснабжения не будет по адресам: улица Сельских Строителей, дома №№ 4-г, 4-ж, 4-з, 5-в, 6, 6 корпус 2, 6 корпус 3.


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Активный отдых, уха и песни у костра. В загородной «Школе 360» прошел семейный праздник

Активный отдых, уха и песни у костра. В загородной «Школе 360» прошел семейный праздник

Будущие ученики и их родители с радостью отнеслись к идее проведения праздника на свежем воздухе.

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