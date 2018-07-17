В рязанских гусиных бегах выиграл Пончик. Фото

В рязанских гусиных бегах выиграл Пончик. Об этом пишет издательство «
В Гусе-Железном Касимовского района прошел районный праздник «Гусевские забавы». На мероприятии развернулись несколько площадок: «Амурная аллея», «Чайная слобода», «ремесленная лавка», «Художественный салон».
Отмечается, что «изюминкой» праздника стали парад домашних животных и гусиные бега. В шествии прошли хозяева с шиншиллами, улитками, козлятами, утятами и другими зверями.
В гусином забеге, который прошел в три этапа, участвовали девять птиц. «В финальном забеге в упорной борьбе, гусыня Зульфия уступила первое место гусю Пончику», — отметили в сообщении.