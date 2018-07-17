Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:02, 17 июля 2018 311
 0    0

В рязанских гусиных бегах выиграл Пончик. Фото

В рязанских гусиных бегах выиграл Пончик. Фото

Фото: Издательство «Пресса»

В рязанских гусиных бегах выиграл Пончик. Об этом пишет издательство «Пресса».

В Гусе-Железном Касимовского района прошел районный праздник «Гусевские забавы». На мероприятии развернулись несколько площадок: «Амурная аллея», «Чайная слобода», «ремесленная лавка», «Художественный салон».

Отмечается, что «изюминкой» праздника стали парад домашних животных и гусиные бега. В шествии прошли хозяева с шиншиллами, улитками, козлятами, утятами и другими зверями.

В гусином забеге, который прошел в три этапа, участвовали девять птиц. «В финальном забеге в упорной борьбе, гусыня Зульфия уступила первое место гусю Пончику», — отметили в сообщении.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
10:02, 17 июля 2018
В рязанских гусиных бегах выиграл Пончик. Фото
9:47, 17 июля 2018
Рязанцы поддержали строительство магазина в Песочне
9:43, 17 июля 2018
Любимов наградил мать погибшего на Северном Кавказе рязанца
9:30, 17 июля 2018
С рязанца взыскали налог, который он не заплатил с заработанных семи миллионов
9:14, 17 июля 2018
Рязанец поблагодарил хирургов ОКБ за спасение жизни
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
В ЖК «Рассвет» отметили День семьи, любви и верности

В ЖК «Рассвет» отметили День семьи, любви и верности

С праздником жильцов поздравил замминистра областного минстроя Сергей Семенов.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:06, 9 июля 2018 28 108
После матча Россия-Хорватия на Почтовой подрались болельщики. Видео 2
15:17, 3 июля 2018 27 110
В Рязани во второй раз прошел губернский бал для медалистов. Фото
17:01, 10 июля 2018 20 225
В Рязани началась реконструкция площади Ленина. Фото 1
20:40, 15 июля 2018 18 250
Pussy Riot выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу. Видео
13:57, 5 июля 2018 16 592
Владельцы зверинца на окраине Рязани показали условия содержания животных. Фото 4
Все новости
Голосования

Следили ли вы за выступлением сборной России на чемпионате мира по футболу?

Окончание опроса: 18.07.2018
Архив голосований
Форум