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18:33, 17 июля 2018 402
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В Шлаковом появился «гейзер». Видео

В Шлаковом появился «гейзер». Видео

В Рязани в поселке Шлаковый появился «гейзер». Видеоролик появился в Instagram во вторник, 17 июля.

На нем видно, как возле забора школы №11 по адресу Куйбышевское шоссе, дом №2/1 бьет сильный напор воды.

Причиной прорыва стали испытания тепловых сетей повышенным давлением, которые ежегодно проводятся при подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону. Об этом RZN.info сообщили в Рязанском муниципальном предприятии тепловых сетей.

«Таким образом мы проверяем все слабые места в трубах. На местах, где будут прорывы, пройдут аварийно-восстановительные работы», — рассказали в теплосети.

По информации с официального сайта предприятия, в будущем это позволит снизить сроки отключения горячей воды и повысить качество теплоснабжения.

С графиком отключения горячей воды и сроками проведения работ можно ознакомиться на сайте РМПТС.


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