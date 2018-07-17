В Шлаковом появился «гейзер». Видео

В Рязани в поселке Шлаковый появился «гейзер». Видеоролик появился в Instagram во вторник, 17 июля.
На нем видно, как возле забора школы №11 по адресу Куйбышевское шоссе, дом №2/1 бьет сильный напор воды.
Причиной прорыва стали испытания тепловых сетей повышенным давлением, которые ежегодно проводятся при подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону. Об этом RZN.info сообщили в Рязанском муниципальном предприятии тепловых сетей.
«Таким образом мы проверяем все слабые места в трубах. На местах, где будут прорывы, пройдут аварийно-восстановительные работы», — рассказали в теплосети.
По информации с официального сайта предприятия, в будущем это позволит снизить сроки отключения горячей воды и повысить качество теплоснабжения.
С графиком отключения горячей воды и сроками проведения работ можно ознакомиться на