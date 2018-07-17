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19:01, 17 июля 2018 247
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В Рязани стартовали всероссийские соревнования по боксу

В Рязани стартовали всероссийские соревнования по боксу

Во вторник, 17 июля, на базе спортивной школы олимпийского резерва «Академия единоборств» состоялось торжественное открытие всероссийских соревнований по боксу класса «А».

За призы Героя России, генерала-полковника Шаманова поборются 126 взрослых спортсменов из разных городов и регионов страны, военнообязанные и лица, представляющие Вооруженные силы России.

Турнир на призы Шаманова проводится уже на протяжении пяти лет.

На открытии присутствовали и.о. министра физической культуры и спорта региона Павел Гамзин, начальник училища имени Маргелова генерал-майор Алексей Рагозин, заместитель главного cекретаря федерации бокса России, заслуженные мастера спорта, олимпийские чемпионы и судьи международного класса.

Торжественная часть завершилась выступлением юных гимнасток и курсантов рязанского училища имени ВДВ. Финал соревнований и награждение победителей пройдет в субботу, 21 июля.


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