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11:46, 17 июля 2018 72
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В Касимове начали ремонтировать аварийную ротонду

В Касимове начали ремонтировать аварийную ротонду

В Касимове начали ремонтировать аварийную ротонду. Фотографию опубликовали в группе «Типичный Касимов» «ВКонтакте».

«В парке культуры и искусств начались работы по ремонту ротонды», — отметили в сообщении.

Напомним, на колоннах недавно построенной ротонды появились крупные трещины. Касимовские власти пообещали ее отремонтировать.


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