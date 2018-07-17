В Касимове начали ремонтировать аварийную ротонду. Фотографию опубликовали в группе «
«В парке культуры и искусств начались работы по ремонту ротонды», — отметили в сообщении.
Напомним, на колоннах недавно построенной ротонды
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В Касимове начали ремонтировать аварийную ротонду. Фотографию опубликовали в группе «
«В парке культуры и искусств начались работы по ремонту ротонды», — отметили в сообщении.
Напомним, на колоннах недавно построенной ротонды
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