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8:42, 17 июля 2018 661
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Утренний обзор рязанских пробок: 17 июля

Утренний обзор рязанских пробок: 17 июля

Утром во вторник, 17 июля, на рязанских дорогах образовалось несколько «традиционных пробок».

Наиболее большая — на Солотчинском мосту. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась в обе стороны на полтора километра. В сторону города затор начинается от поворота на Шумашь, в сторону Солотчи — от развязки с Северной окружной дорогой. Скорость потока на некоторых участках дороги не превышает пяти километров в час.

По-прежнему из-за ремонта осложнено движение на Южной окружной. Затор растянулся от 186-го километра М-5 до перекрестка с Ситниковской улицей. Скорость движения автомобилей не превышает пяти километров в час.

Небольшой затор образовался и на Северной окружной в сторону Канищева. Он начинается от парка Морской Славы, далее до перекрестка с улицей Бирюзова, движение по которой также затруднено. Автомобили двигаются со скоростью не более десяти километров в час.

Автомобилистам придется постоять на выезде из Песочни: от ДС «Олимпийский» до ТЦ «НИТИ», а также на повороте с улицы Советской Армии на Касимовское шоссе. Скорость машин не превышает семи километров в час.

Заторы есть также на улице Есенина (от перекрестка с улицей Грибоедова до Театральной площади), на Московском шоссе (от ТЦ «Барс на Московском» до улицы Вокзальной), на улице Каширина (от перекрестка с улице Солнечной до Первомайского проспекта), на улице Дзержинского (перед поворотом на Первомайский проспект). На этих участках дороги автомобилисты проедут со скоростью не более десяти километров в час.


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