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11:58, 17 июля 2018 657

«Северная компания» предложила рязанцам квартиры в домах с парковками

«Северная компания» предложила рязанцам квартиры в домах с парковками

«Северная компания» предложила рязанцам квартиры в жилых комплексах с оборудованными парковками. Как отметили в пресс-службе застройщика, большинство городских дворов просто не могут обеспечить комфортную парковку для жильцов.

«Эксперты по недвижимости считают наличие парковочных мест рядом с домом одним из важных факторов, влияющих на выбор жилья. „Северная компания“ ставит своей целью полную обеспеченность жителей своих ЖК парковочными местам», — говорится в сообщении.

По словам директора компании Михаила Михайлова, комплексная застройка «с нуля» на свободной территории позволяет проектировать дома с вместительными парковками без ущерба для детских и спортивных площадок. «Но где бы ни строился дом, „Северная компания“ обеспечит максимально возможное количество парковочных мест», — заключил он.

В ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе застройщик объединил корпуса стилобатом для максимально эффективного использования придомового пространства. На первом этаже конструкции расположены парковочные места, а второй представляет из себя огороженную детскую площадку. При строительстве ЖК бизнес-класса «Дом на Полетаева» в Горроще «Северная компания» спроектировала подземную парковку для автомобилей жильцов.

Офис застройщика расположен в парке перед Рязанским кремлем, на улице Соборной, 14/2 строение 1. Работает в будни до 20:00 и в субботу до 15:30. Аккаунт «Северной компании» в Instagram, телефон 707-000.


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