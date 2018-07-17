Рязанские школьники, которые ехали в лагерь на море, отравились в вагоне-ресторане

Рязанские школьники, которые ехали в лагерь на море,
В субботу, 14 июля, с железнодорожного вокзала Рязань-2 поездом «Москва-Кисловодск» 296 детей и 23 сопровождающих, в том числе три медработника, отправились в Ростовскую область в оздоровительный лагерь «Дружба».
В дороге детей кормили сотрудники вагона-ресторана поезда. Вечером того же дня после ужина 24 ребенка пожаловались на тошноту.
Сопровождающие группу медработники оказали им первую медицинскую помощь и дали лекарства — «Смекта», «Энтеросгель» и активированный уголь. Отмечается, что после этого симптомы у детей в дороге больше не проявлялись.
О случившемся известили вагон-ресторан, в его адрес представили претензию. Также поставили в известность начальника поезда о возможном нарушении санитарно-эпидемиологических норм.
По прибытию в Ростов-на-Дону утром в воскресенье, 15 июля, всех детей осмотрели. Одного ребенка с повышенной температурой госпитализировали. Позже в Веселовскую участковую больницу направили еще девять детей.
По словам директора лагеря «Дружба», все дети, находящиеся в больнице, чувствуют себя удовлетворительно.
Специалисты минсоцзащиты Рязанской области, а также юрист регионального детского омбудсмена Екатерины Мухиной в понедельник, 16 июля, выехали в лагерь для проверки надлежащих условий отдыха детей.
Напомним, ранее сообщалось, что еще 40 детей