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15:32, 17 июля 2018 1 246
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Рязанские школьники, которые ехали в лагерь на море, отравились в вагоне-ресторане

Рязанские школьники, которые ехали в лагерь на море, отравились в вагоне-ресторане

Рязанские школьники, которые ехали в лагерь на море, отравились в вагоне-ресторане. Об этом сообщил сайт уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

В субботу, 14 июля, с железнодорожного вокзала Рязань-2 поездом «Москва-Кисловодск» 296 детей и 23 сопровождающих, в том числе три медработника, отправились в Ростовскую область в оздоровительный лагерь «Дружба».

В дороге детей кормили сотрудники вагона-ресторана поезда. Вечером того же дня после ужина 24 ребенка пожаловались на тошноту.

Сопровождающие группу медработники оказали им первую медицинскую помощь и дали лекарства — «Смекта», «Энтеросгель» и активированный уголь. Отмечается, что после этого симптомы у детей в дороге больше не проявлялись.

О случившемся известили вагон-ресторан, в его адрес представили претензию. Также поставили в известность начальника поезда о возможном нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

По прибытию в Ростов-на-Дону утром в воскресенье, 15 июля, всех детей осмотрели. Одного ребенка с повышенной температурой госпитализировали. Позже в Веселовскую участковую больницу направили еще девять детей.

По словам директора лагеря «Дружба», все дети, находящиеся в больнице, чувствуют себя удовлетворительно.

Специалисты минсоцзащиты Рязанской области, а также юрист регионального детского омбудсмена Екатерины Мухиной в понедельник, 16 июля, выехали в лагерь для проверки надлежащих условий отдыха детей.

Напомним, ранее сообщалось, что еще 40 детей наблюдаются на карантине лагеря «Дружба».


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