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13:01, 17 июля 2018 255
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Рязанка дважды ударила знакомого ножом за грубое обращение

Рязанка дважды ударила знакомого ножом за грубое обращение

Фото: Pixabay.com

Рязанка дважды ударила знакомого ножом за то, что он с ней грубо обращался. Инцидент произошел в апреле 2018 года, сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что 26-летняя девушка познакомилась с мужчиной, вместе в которым отправилась к нему домой. С 11 до 15 часов молодые люди выпивали, а после этого хозяин квартиры в грубой форме велел рязанке убраться, помыть посуду, приготовить ужин и принести бутылку водки.

Обиженная девушка взяла с журнального столика нож и дважды ударила им сидевшего на диване мужчину в живот. После этого она выбросила орудие преступления с балкона и вызвала «скорую».

В суде рязанка полностью признала свою вину. Ее приговорили к трем годам условного заключения с испытательным сроком в три года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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