Рязанка дважды ударила знакомого ножом за грубое обращение

Рязанка дважды ударила знакомого ножом за то, что он с ней грубо обращался. Инцидент произошел в апреле 2018 года, сообщил
Известно, что 26-летняя девушка познакомилась с мужчиной, вместе в которым отправилась к нему домой. С 11 до 15 часов молодые люди выпивали, а после этого хозяин квартиры в грубой форме велел рязанке убраться, помыть посуду, приготовить ужин и принести бутылку водки.
Обиженная девушка взяла с журнального столика нож и дважды ударила им сидевшего на диване мужчину в живот. После этого она выбросила орудие преступления с балкона и вызвала «скорую».
В суде рязанка полностью признала свою вину. Ее приговорили к трем годам условного заключения с испытательным сроком в три года.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.