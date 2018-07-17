Ранее судимый рязанец получил четыре года колонии за хранение крупной партии гашиша. Об этом сообщила
22-летний рязанец знал, где приобрести наркотики в Москве. В апреле этого года он купил у лиц, неустановленных следствием, гашиш массой 363,43 грамма. Запрещенное вещество он перевез по месту жительства в Рязань и хранил у себя в квартире.
Наркотики нашли сотрудники полиции.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Он признал свою вину и раскаялся.
Суд назначил ему четыре года колонии строгого режима, поскольку мужчина уже был судим ранее. Приговор не вступил в законную силу.