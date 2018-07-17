Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:14, 17 июля 2018 118
 0    0

Рязанец поблагодарил хирургов ОКБ за спасение жизни

Рязанец поблагодарил хирургов ОКБ за спасение жизни

Рязанец поблагодарил хирургов ОКБ за спасение жизни. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

В 31 год у Ильи Мурашова случился ишемический инсульт. Отмечается, что в этом возрасте такие заболевания встречают нечасто.

«Сам он признается, что когда на работе почувствовал боль в голове и слабость в руке, не придал этому большого значения. Отмахнулся от коллег, но они все же вызвали „скорую“», — рассказали в сообщении.

Скорая помощь приехала через 15 минут. Диагностика в ОКБ показала, что причиной инсульта стала атеросклеротическая бляшка и тромб, которые закупорили сонную артерию почти на 90%.

Впервые в Рязанской области хирурги прооперировали пациента в остром периоде ишемического инсульта.

«Типичным доступом удалили атеросклеротическую бляшку и пристеночный тромб с использованием временного внутрипросветного шунта и синтетической заплаты, зашили разрез. Операция длилась около двух часов», — рассказал хирург сосудистого отделения ОКБ Вячеслав Карпов.

«Больше всего на свете я боялся, что больше не увижу своих детей. Когда везли на операцию, в голову приходили неприятные мысли. Само оперативное вмешательство. Конечно, не помню, но помню, что когда через два часа проснулся, чувствовал себя прекрасно», — сказал Илья Мурашов.

Пациент готовится к выписке. Мужчина пожелал своим сверстникам внимательно относиться к здоровью и поблагодарил врачей за профессионализм.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
9:14, 17 июля 2018
Рязанец поблагодарил хирургов ОКБ за спасение жизни
23:19, 16 июля 2018
Участников Pussy Riot арестовали на 15 суток за акцию на финале ЧМ
22:13, 16 июля 2018
Рязанцев пригласили на соревнования собак-спасателей
21:02, 16 июля 2018
Рязанские археологи проведут раскопки на площади Ленина 5
19:15, 16 июля 2018
Четверо рязанцев отправились в Норвегию на автомобиле 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
В ЖК «Рассвет» отметили День семьи, любви и верности

В ЖК «Рассвет» отметили День семьи, любви и верности

С праздником жильцов поздравил замминистра областного минстроя Сергей Семенов.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:06, 9 июля 2018 28 100
После матча Россия-Хорватия на Почтовой подрались болельщики. Видео 2
15:17, 3 июля 2018 27 106
В Рязани во второй раз прошел губернский бал для медалистов. Фото
17:01, 10 июля 2018 20 192
В Рязани началась реконструкция площади Ленина. Фото 1
20:40, 15 июля 2018 18 113
Pussy Riot выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу. Видео
13:57, 5 июля 2018 16 566
Владельцы зверинца на окраине Рязани показали условия содержания животных. Фото 4
Все новости
Голосования

Следили ли вы за выступлением сборной России на чемпионате мира по футболу?

Окончание опроса: 18.07.2018
Архив голосований
Форум