Рязанец поблагодарил хирургов ОКБ за спасение жизни. Об этом сообщил
В 31 год у Ильи Мурашова случился ишемический инсульт. Отмечается, что в этом возрасте такие заболевания встречают нечасто.
«Сам он признается, что когда на работе почувствовал боль в голове и слабость в руке, не придал этому большого значения. Отмахнулся от коллег, но они все же вызвали „скорую“», — рассказали в сообщении.
Скорая помощь приехала через 15 минут. Диагностика в ОКБ показала, что причиной инсульта стала атеросклеротическая бляшка и тромб, которые закупорили сонную артерию почти на 90%.
Впервые в Рязанской области хирурги прооперировали пациента в остром периоде ишемического инсульта.
«Типичным доступом удалили атеросклеротическую бляшку и пристеночный тромб с использованием временного внутрипросветного шунта и синтетической заплаты, зашили разрез. Операция длилась около двух часов», — рассказал хирург сосудистого отделения ОКБ Вячеслав Карпов.
«Больше всего на свете я боялся, что больше не увижу своих детей. Когда везли на операцию, в голову приходили неприятные мысли. Само оперативное вмешательство. Конечно, не помню, но помню, что когда через два часа проснулся, чувствовал себя прекрасно», — сказал Илья Мурашов.
Пациент готовится к выписке. Мужчина пожелал своим сверстникам внимательно относиться к здоровью и поблагодарил врачей за профессионализм.