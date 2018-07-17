Россию обязали выплатить участницам Pussy Riot более 37 тысяч евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Россия нарушила положения Европейской конвенции по правам человека в отношении участниц панк-группы Pussy Riot. С властей обязали взыскать более 37 тысяч евро пользу активистов, передает «
Выяснилось, что во время расследования инцидента в московском храме Христа Спасителя в отношении участникц нарушили положения Европейской конвенции по правам человека. Среди них статья 3 (о запрете на бесчеловечное или унижающее человеческое достоинство обращение), пункт 3 статьи 5 (о праве на свободу и безопасность), пункт 1 © статьи 6 (о праве на справедливое правосудие), а также статья 10 (о свободе самовыражения).
«Суд постановил взыскать с России в качестве компенсации морального ущерба по 16 тысяч евро в пользу госпожи Алехиной и госпожи Толоконниковой, в пользу госпожи Самуцевич — пять тысяч евро. Также (Суд) обязал выплатить еще 11760 евро для покрытия судебных расходов», — сообщили в ЕСПЧ.
Напомним, в феврале 2012 года участницы Pussy Riot пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели там так называемый «панк-молебен».
В этом году четыре участника Pussy Riot
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