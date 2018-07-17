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13:52, 17 июля 2018 679
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Россию обязали выплатить участницам Pussy Riot более 37 тысяч евро

Россию обязали выплатить участницам Pussy Riot более 37 тысяч евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Россия нарушила положения Европейской конвенции по правам человека в отношении участниц панк-группы Pussy Riot. С властей обязали взыскать более 37 тысяч евро пользу активистов, передает «РИА Новости».

Выяснилось, что во время расследования инцидента в московском храме Христа Спасителя в отношении участникц нарушили положения Европейской конвенции по правам человека. Среди них статья 3 (о запрете на бесчеловечное или унижающее человеческое достоинство обращение), пункт 3 статьи 5 (о праве на свободу и безопасность), пункт 1 © статьи 6 (о праве на справедливое правосудие), а также статья 10 (о свободе самовыражения).

«Суд постановил взыскать с России в качестве компенсации морального ущерба по 16 тысяч евро в пользу госпожи Алехиной и госпожи Толоконниковой, в пользу госпожи Самуцевич — пять тысяч евро. Также (Суд) обязал выплатить еще 11760 евро для покрытия судебных расходов», — сообщили в ЕСПЧ.

Напомним, в феврале 2012 года участницы Pussy Riot пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели там так называемый «панк-молебен».

В этом году четыре участника Pussy Riot выбежали в полицейской форме на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу между Хорватией и Францией.

Ранее в сети появилось видео их задержания. На следующий день активистов арестовали на 15 суток за акцию на финале ЧМ.


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