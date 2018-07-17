На окраине Рязани местные жители засняли кабанов

На окраине Рязани местные жители заметили кабанов. Фотографии опубликовали в группе «
Около пяти зверей рязанцы засняли на Новоселковской улице утром во вторник, 17 июля.
«Жители Соколовки и Мирного! Будьте осторожны вечерами да и вообще на прогулке», — сказал автор сообщения.
В пресс-службе регионального МЧС эту ситуацию назвали «внештатной». «Мы же не в лесу живем у нас тут кабаны не ходят по городу», — отметили там.
В случае нападения животных спасатели попросили звонить по телефонам: 101, 112.
Фото Сергея Климкина