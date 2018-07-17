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14:32, 17 июля 2018 297
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На окраине Рязани местные жители засняли кабанов

На окраине Рязани местные жители засняли кабанов

На окраине Рязани местные жители заметили кабанов. Фотографии опубликовали в группе «Типичная Рязань» «ВКонтакте».

Около пяти зверей рязанцы засняли на Новоселковской улице утром во вторник, 17 июля.

«Жители Соколовки и Мирного! Будьте осторожны вечерами да и вообще на прогулке», — сказал автор сообщения.

В пресс-службе регионального МЧС эту ситуацию назвали «внештатной». «Мы же не в лесу живем у нас тут кабаны не ходят по городу», — отметили там.

В случае нападения животных спасатели попросили звонить по телефонам: 101, 112.

Фото Сергея Климкина


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