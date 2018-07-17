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14:20, 17 июля 2018 180
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Мэрия предоставила рязанской сироте жилье после вмешательства прокуратуры

Мэрия предоставила рязанской сироте жилье после вмешательства прокуратуры

Мэрия предоставила рязанке жилье после вмешательства прокуратуы. Об этом сообщил сайт надзорного органа.

Рязанка обратилась в прокуратуру, поскольку включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жильем.

По факту ее не обеспечили жилплощадью «по независящим от нее обстоятельствам».

Прокуратура направила в Советский районный суд направлено исковое заявление к администрации Рязани о предоставлении благоустроенного жилого помещения.

Исковые требования удовлетворили. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.


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