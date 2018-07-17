Мэрия предоставила рязанской сироте жилье после вмешательства прокуратуры

Мэрия предоставила рязанке жилье после вмешательства прокуратуы. Об этом сообщил
Рязанка обратилась в прокуратуру, поскольку включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жильем.
По факту ее не обеспечили жилплощадью «по независящим от нее обстоятельствам».
Прокуратура направила в Советский районный суд направлено исковое заявление к администрации Рязани о предоставлении благоустроенного жилого помещения.
Исковые требования удовлетворили. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.