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10:33, 17 июля 2018 632

«Мармакс» рассказал рязанцам о новом комплексе бизнес-класса «Достояние на Чапаева»

«Мармакс» рассказал рязанцам о новом комплексе бизнес-класса «Достояние на Чапаева»

Инвестиционно-строительная группа «Мармакс» рассказала рязанцам о новом жилом комплексе бизнес-класса «Достояние на Чапаева», который расположен на пересечении улиц Чапаева и Пролетарской.

«"Достояние на Чапаева" является решительно новым комплексом бизнес-класса, он рассчитан на 115 квартир, — отметили в пресс-службе компании. Специально для реализации комплекса команда «Мармакса» разработала единственные в своем роде концепции».

В числе концепций для комплекса «Достояние на Чапаева»:

  • «Галерея» — закрытый двор комплекса образует галерею, прогулочные дорожки ведут от входных групп к патио с панорамными балкончиками.
  • «Healthy lifestyle» * — концепция реализована в виде собственного фитнес-зала для владельцев квартир, каждый из которых сможет воспользоваться всем необходимым инвентарем для занятий в любое удобное время.
  • «Маркет» — на первом-коммерческом этаже расположится супермаркет, спуститься в который можно на лифте с любого этажа комплекса.

Официальный старт продаж запланирован на 1 августа. Более подробную информацию можно получить по телефону отдела продаж: 500-005.

*Healthy lifestyle — здоровый образ жизни.


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