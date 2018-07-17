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21:38, 17 июля 2018 377
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Любимов поучаствовал в заседании правительственной комиссии по региональному развитию

Любимов поучаствовал в заседании правительственной комиссии по региональному развитию

Губернатор Николай Любимов поучаствовал в заседании правительственной комиссии по региональному развитию в России. Об этом сообщил сайт правительства Рязанской области.

В работе поучаствовали руководители федеральных министерств и ведомств, главы субъектов России.

Отмечается, что на мероприятии речь шла об участии субъектов России в национальных проектах.

«Мы находимся на очень важном этапе развития. За короткий период до 1 октября необходимо сформировать ряд стратегических документов», — сказал зампред правительства Виталий Мутко.

Он также напомнил, что до 1 октября будут сформированы 12 национальных проектов, основная работа по их реализации будет сосредоточена в регионах страны.

Также отдельное внимание на заседании было уделено сохранению и развитию исторических поселений.


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