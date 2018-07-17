Губернатор Николай Любимов поучаствовал в заседании правительственной комиссии по региональному развитию в России. Об этом сообщил
В работе поучаствовали руководители федеральных министерств и ведомств, главы субъектов России.
Отмечается, что на мероприятии речь шла об участии субъектов России в национальных проектах.
«Мы находимся на очень важном этапе развития. За короткий период до 1 октября необходимо сформировать ряд стратегических документов», — сказал зампред правительства Виталий Мутко.
Он также напомнил, что до 1 октября будут сформированы 12 национальных проектов, основная работа по их реализации будет сосредоточена в регионах страны.
Также отдельное внимание на заседании было уделено сохранению и развитию исторических поселений.